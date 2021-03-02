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    У Нью-Йорку побудують найбільший в Америці завод з виробництва водню

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    Озера Фінгер допоможуть штату Нью-Йорк стати лідером з виробництва екологічно чистого водню &nbsp; - У Нью-Йорку побудують найбільший в Америці завод з виробництва водню

    Озера Фінгер допоможуть штату Нью-Йорк стати лідером з виробництва екологічно чистого водню

     

    Фото: tripadvisor.ru

    Потужність підприємства складе 45 тонн зеленого водню щодня

    Американська компанія Plug Power, що займається розробкою систем водневих паливних елементів, оприлюднила плани будівництва в штаті Нью-Йорк найбільшого в Північній Америці заводу з виробництва зеленого водню. Після введення в експлуатацію він буде здатний виробляти 45 тонн зеленого водню в день, – повідомляє H2 View.

    Нове підприємство планується побудувати в Парку науки, технологій і передового виробництва STAMP на півночі штату Нью-Йорк. Завод Plug Power буде використовувати 120 МВт сучасних електролізерів PEM власного виробництва компанії. Крім того, на підприємстві буде електрична підстанція для наукових досліджень і підготовки кадрів.

    Інвестиції Plug Power в будівництво підприємства з виробництва зеленого водню оцінюються в $290 млн. Завод буде використовувати екологічно чисту електроенергію, що поставляється гідроелектростанціями штату Нью-Йорк, які розташовані в районі групи озер Фінгер (це на південь від озера Онтаріо).

    «Майбутнє нашої компанії обертається навколо створення екологічно чистої водневої економіки. Ми вдячні за те, що наш рідний штат Нью-Йорк допомагає нам лідирувати в області чистої енергії і поліпшення клімату», – сказав генеральний директор Plug Power Енді Марч.

    Теги: інвестиції будівництво Нью-Йорк завод водень
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