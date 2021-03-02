У Нью-Йорку побудують найбільший в Америці завод з виробництва водню

Потужність підприємства складе 45 тонн зеленого водню щодня

Американська компанія Plug Power, що займається розробкою систем водневих паливних елементів, оприлюднила плани будівництва в штаті Нью-Йорк найбільшого в Північній Америці заводу з виробництва зеленого водню. Після введення в експлуатацію він буде здатний виробляти 45 тонн зеленого водню в день, – повідомляє H2 View.

Нове підприємство планується побудувати в Парку науки, технологій і передового виробництва STAMP на півночі штату Нью-Йорк. Завод Plug Power буде використовувати 120 МВт сучасних електролізерів PEM власного виробництва компанії. Крім того, на підприємстві буде електрична підстанція для наукових досліджень і підготовки кадрів.

Інвестиції Plug Power в будівництво підприємства з виробництва зеленого водню оцінюються в $290 млн. Завод буде використовувати екологічно чисту електроенергію, що поставляється гідроелектростанціями штату Нью-Йорк, які розташовані в районі групи озер Фінгер (це на південь від озера Онтаріо).

«Майбутнє нашої компанії обертається навколо створення екологічно чистої водневої економіки. Ми вдячні за те, що наш рідний штат Нью-Йорк допомагає нам лідирувати в області чистої енергії і поліпшення клімату», – сказав генеральний директор Plug Power Енді Марч.