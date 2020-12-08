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    У США можуть зменшити податок при покупці водневого автомобіля на 50%

    нова енергія
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    <p>Автомобілі на водневих паливних елементах отримають суттєві преференції</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У США можуть зменшити податок при покупці водневого автомобіля на 50%

    Автомобілі на водневих паливних елементах отримають суттєві преференції

     

    Фото: toyota.com

    Відповідний законопроект буде розглянуто в січні 2021 року

    Сенатор США від штату Вашингтон Бред Хокінс подав законопроект щодо зниження на 50% податку з продажів при покупці електромобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Відповідно до законопроекту, дана норма, спрямована на просування екологічно чистих транспортних засобів, повинна буде діяти на території штату протягом восьми років. 

    «Штат Вашингтон - лідер в області екологічно чистої енергії. І нові зусилля з просування поновлюваних джерел енергії і автомобілів з нульовим рівнем викидів - логічне продовження нашої інноваційної роботи», - сказав Бред Хокінс.

    Теги: США транспорт налоги Вашингтон водень
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