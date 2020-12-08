У США можуть зменшити податок при покупці водневого автомобіля на 50%

Відповідний законопроект буде розглянуто в січні 2021 року

Сенатор США від штату Вашингтон Бред Хокінс подав законопроект щодо зниження на 50% податку з продажів при покупці електромобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Відповідно до законопроекту, дана норма, спрямована на просування екологічно чистих транспортних засобів, повинна буде діяти на території штату протягом восьми років.

«Штат Вашингтон - лідер в області екологічно чистої енергії. І нові зусилля з просування поновлюваних джерел енергії і автомобілів з нульовим рівнем викидів - логічне продовження нашої інноваційної роботи», - сказав Бред Хокінс.