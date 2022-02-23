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    У США почнуть видобувати водень із занедбаних свердловин

    нова енергія
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    Американці здатні дістати водень хоч із-під землі - У США почнуть видобувати водень із занедбаних свердловин

    Американці здатні дістати водень хоч із-під землі

    Фото: h2-view.com

    Програма здатна оживити тисячі виснажених нафтових та газових родовищ

    У США стартувала програма Gold Hydrogen («Золотий водень») з видобутку природного водню, що знаходиться під землею. Раніше він був недоступний, проте вже розроблено нові інноваційні методи, які дають змогу отримати цей ресурс, – повідомляє H2 View.

    У програмі Gold Hydrogen бере участь Центр майбутнього Х'юстона, а також такі глобальні гравці американської водневої галузі, як Cemvita Factory, Chart Industries та EXP.

    Здатні пожвавити тисячі виснажених, занедбаних нафтових і газових родовищ по всій території США, інноваційні методи видобутку водню поєднують у собі існуючу інфраструктуру з передовою мікробіологією.

    «Програма Gold Hydrogen надає унікальну можливість переходу до екологічно чистої водневої економіки. Амбітні заходи боротьби зі зміною клімату різко збільшують попит на нову енергію, і компанії, які займуться видобутком або виробництвом водню, можуть стати лідерами економіки майбутнього», – сказав генеральний директор Cemvita Factory Модзі Карімі.

    «Робота Cemvita Factory щодо створення альянсу для комерціалізації програми Gold Hydrogen показує, як компанії з нашого регіону можуть лідирувати в інноваціях у галузі низьковуглецевої енергетики», – сказав у свою чергу генеральний директор Центру майбутнього Х'юстона Бретт Перлман.

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    Теги: США економіка водень
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    У США почнуть видобувати водень із занедбаних свердловин