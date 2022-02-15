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    Пакистан планує знизити вартість кілограма зеленого водню до $2

    нова енергія
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    Пакистан має намір зробити зелену революцію в енергетичному секторі - Пакистан планує знизити вартість кілограма зеленого водню до $2

    Пакистан має намір зробити зелену революцію в енергетичному секторі

    Фото: h2-view.com

    Це вчетверо менше за нинішню вартість екологічно чистого водню

    Компанія Oracle Power і PowerChina International Group розроблять у Пакистані новий проект з виробництва екологічно чистого водню потужністю 400 МВт, з наміром виробляти енергоносій майбутнього за ціною, нижчою за $2 за кг – це мінімум у чотири рази дешевше чим зараз, – повідомляє H2 View.

    Проект знаменує важливу віху для водневої економіки Пакистану, оскільки він повинен забезпечити конкурентоспроможне джерело палива для кількох важливих секторів економіки, включаючи виробництво сталі та добрив, дальні автомобільні перевезення та авіацію.

    Підтримуючи запропоновані плани, уряд Пакистану вже розглядає пропозиції міжнародних інвесторів та створив спеціальну групу для вивчення різних варіантів та стратегій. Очікується, що PowerChina у свою чергу отримає підтримку від уряду Китаю.

    «Цей проект може значно розширити водневі можливості Пакистану та навести країну до нової зеленої революції в енергетичному секторі. Я бачу, що існує реальна можливість виробництва зеленого водню за конкурентними цінами для ринків Китаю, Південної Азії та Європи», – сказав генеральний директор Oracle Power Нахід Мемон.

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    Теги: Пакистан уряд водень
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    Пакистан планує знизити вартість кілограма зеленого водню до $2