В Індії розроблено новий автобус на водневих паливних елементах

На одній водневій заправці автобус здатний подолати 450 км

Індійська компанія Sentient Labs в результаті всебічної співпраці з Радою з наукових та промислових досліджень Індії та Національною хімічною лабораторією Індії розробила новий автобус із водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

Дев'ятиметровий 32-місний автобус Sentient Labs з кондиціонером є чудовою альтернативою звичайним автобусам з дизельними двигунами, які виділяють велику кількість вуглекислого газу. Водневий автобус на одній заправці (30 кг водню) здатний подолати 450 км.

«Ми пишаємось тим, що запускаємо автобус власної розробки на водневих паливних елементах. У нас сильна технічна команда, і я впевнений, що наші зусилля матимуть вирішальне значення для того, щоб дозволити виробникам автомобілів побудувати в Індії шлях із нульовим викидом вуглецю», – сказав глава Sentient Labs Раві Пандіт.

«У всьому світі почалася і продовжується революція зеленого водню. У Індії на цьому фоні виділяється Sentient Labs. Наші інновації матимуть велике значення для нашої країни», – сказав член ради директорів Sentient Labs Рагхунат Машелкар.