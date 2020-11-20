У Тасманії побудують найбільший в регіоні завод по виробництву водню

У Тасманії побудують найбільший в регіоні завод по виробництву воднюнова енергія
Острів Тасманія стане одним зі світових водневих центрів
Підприємство дозволить щорічно виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку
Австралійська гірничодобувна компанія Fortescue Metals Group планує побудувати завод з виробництва зеленого водню потужністю 250 МВт в Тасманії - штаті Австралії на однойменному острові. - повідомляє H2 View.
«Це, в свою чергу, дозволить виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку на рік - як для внутрішнього споживання, так і для експорту», - сказала генеральний директор Fortescue Елізабет Гейнс.
Проект в Тасманії, що повністю працює на відновлюваних джерелах енергії, повинен стати одним з найбільших підприємств у світі з виробництва екологічно чистого водню.
Остаточне інвестиційне рішення - скільки коштів буде виділено на реалізацію нового водневого проекту, має бути прийнято на початку 2021 року.