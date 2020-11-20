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    У Тасманії побудують найбільший в регіоні завод по виробництву водню

    нова енергія
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    <p>Острів Тасманія стане одним зі світових водневих центрів</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Тасманії побудують найбільший в регіоні завод по виробництву водню

    Острів Тасманія стане одним зі світових водневих центрів

     

    Фото: australiantravelclub.ru

    Підприємство дозволить щорічно виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку

    Австралійська гірничодобувна компанія Fortescue Metals Group планує побудувати завод з виробництва зеленого водню потужністю 250 МВт в Тасманії - штаті Австралії на однойменному острові. - повідомляє H2 View

    «Це, в свою чергу, дозволить виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку на рік - як для внутрішнього споживання, так і для експорту», - сказала генеральний директор Fortescue Елізабет Гейнс. 

    Проект в Тасманії, що повністю працює на відновлюваних джерелах енергії, повинен стати одним з найбільших підприємств у світі з виробництва екологічно чистого водню. 

    Остаточне інвестиційне рішення - скільки коштів буде виділено на реалізацію нового водневого проекту, має бути прийнято на початку 2021 року.

    Теги: завод Австралия водень
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