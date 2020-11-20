У Тасманії побудують найбільший в регіоні завод по виробництву водню

Підприємство дозволить щорічно виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку

Австралійська гірничодобувна компанія Fortescue Metals Group планує побудувати завод з виробництва зеленого водню потужністю 250 МВт в Тасманії - штаті Австралії на однойменному острові. - повідомляє H2 View.

«Це, в свою чергу, дозволить виробляти близько 250 тис тонн зеленого аміаку на рік - як для внутрішнього споживання, так і для експорту», - сказала генеральний директор Fortescue Елізабет Гейнс.

Проект в Тасманії, що повністю працює на відновлюваних джерелах енергії, повинен стати одним з найбільших підприємств у світі з виробництва екологічно чистого водню.

Остаточне інвестиційне рішення - скільки коштів буде виділено на реалізацію нового водневого проекту, має бути прийнято на початку 2021 року.