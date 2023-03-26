Україна буде збільшувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС – Міненерго

Демченков: Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи

Україна може допомогти Євросоюзу у зеленому переході завдяки експорту чистої електроенергії. Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

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«Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи. Країна буде нарощувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС та зберігати її для потреб балансування ринку», – сказав він.

Демченков наголосив, що українська чиста електроенергія допоможе Євросоюзу у зеленому переході.

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Також він додав, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких пошкоджень. Тому на етапі підготовки до наступного опалювального сезону міжнародна допомога все ще має надзвичайно велике значення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає близько 50%.