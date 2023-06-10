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Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для енергосистеми України
фото з відкритих джерел

Існування великих централізованих електрогенеруючих обʼєктів послаблює енергонезалежність України

Енергетичний терор росії щодо знищення Каховської ГЕС демонструє потребу для України якнайшвидше розвивати розподілену відновлювану енергетику, щоб енергосистема країни була менш вразливою до обстрілів та диверсійних атак. Про це повідомили в Українській вітроенергетичній асоціації.

«Цей варварський акт тероризму ще раз доводить необхідність переходу України до децентралізованої енергетичної системи. Існування великих централізованих електрогенеруючих обʼєктів послаблює енергонезалежність України і робить нашу енергетичну систему вразливою до ворожих атак», - заявили в асоціації.

Крім того, підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для роботи Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції в Європі, яка зараз перебуває під окупацією. Це пояснюється тим, що вода з Каховського водосховища необхідна для охолодження конденсаторів турбін і систем безпеки на Запорізькій АЕС.

«На щастя, повінь не зачепила вітротурбіни, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області», - підкреслили в УВЕА.

Як повідомлялося, на думку компанії Notus Energy в Україні, вітрові електростанції навіть в умовах війни в Україні можна будувати швидко і тому держава має продовжити дію вже виданих технічних умов для таких проєктів на 3 роки, щоб запобігти втрати часу на те, щоб підсилювати енергетичну безпеку.

Теги: Каховська ГЕС електроенергія альтернативна енергетика

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