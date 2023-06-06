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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС – «Енергоатом»
Станом на 8 ранку рівень води становить 16,6 м – цього достатньо для потреб станції
фото з відкритих джерел

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Про це повідомляє «Енергоатом».

Уночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

«Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 м, і цього достатньо для потреб станції», – запевнили у держпідприємстві.

«Енергоатом» моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Нагадаємо, Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).

Крім того, стало відомо коли очікується критично високий рівень води.

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Теги: окупанти Херсонщина Енергоатом евакуація відео росіяни Каховська ГЕС

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