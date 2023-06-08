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Частина річки Дніпро вже не буде судноплавною: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Частина річки Дніпро вже не буде судноплавною: чим це загрожує
Каховський шлюз був останнім на Дніпрі, він випускав усі судна в бік моря
фото з відкритих джерел

Дніпро є основною артерією річкового судноплавства України

Через підрив Каховської ГЕС найближчим часом річка Дніпро нижче Запоріжжя перестане бути судноплавною. Тому цивільні судна з Каховського водосховища перебазують до Запоріжжя, щоб вони не залишились на мілині. Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

«Адміністрація активно працює з судновласниками, чиї судна наразі знаходяться в акваторії Каховського водосховища. Це близько 50 суден. Наше завдання – сприяти у забезпеченні їх безперешкодній передислокації з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз», – йдеться в повідомленні.

Ігнатенко прогнозує, що вище Дніпрогесу річка Дніпро залишиться судноплавною, нижче – ще тривалий час ні. Він не вказав про який термін йде мова, але вірогідно це роки, доки не буде побудовано альтернативу зруйнованій ГЕС.

Дніпро є основною артерією річкового судноплавства України, Каховський шлюз був останнім, він випускав усі судна в бік моря.

«Фактично нам перекрили ворота для українського експорту. Але зараз ми маємо проблеми й вище за течією. Рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому б'єфі Запорізького шлюзу – 14 м, сьогодні на ранок фіксували 16 м. Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: корабель Чорне море Дніпро Каховська ГЕС

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