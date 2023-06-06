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Заступник міністра екології розповів, хто у зоні ризику через підрив Каховської ГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заступник міністра екології розповів, хто у зоні ризику через підрив Каховської ГЕС
За чотири дні водосховище може спорожніти
фото з відкритих джерел

За словами Хорєва, складність вивчення обсягів полягає в обмеженій інформації про стан самої дамби

У зоні ризику дійсно 80 населених пунктів, але наскільки кожен із них постраждає – невідомо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра екології Михайло Хорєв.

За словами Хорєва, складність вивчення обсягів полягає в обмеженій інформації про стан самої дамби.

«Зараз ми можемо оцінювати тільки по фотознімках. Цього недостатньо, щоби провести чіткі розрахунки. Наголосив би, що територія, рельєф у нас не рівномірний. Розтікання площею різне. У зоні ризику дійсно 80 населених пунктів. Але наскільки кожен із них постраждає – невідомо. Я би людям, які нас читатимуть, порадив дослухатися до місцевої влади кожного з населених пунктів. Більші ризики у ділянок біля русла. Це острови, де дачі були», – пояснив заступник.

Також заступник міністра екології розповів про найбільш вірогідний сценарій подальшого розвитку подій.

«Є прорив, зупинити який наразі неможливо. Не існує для цього технічних рішень. Рівень у водосховищі має зрівнятися з нижчим рівнем, який є у річки. І навіть після цього продовжуватиметься пониження, адже вода стікатиме з тих ділянок, які зараз затоплені. Тільки після того, як вода увійде в основне русло, можна буде рахувати наслідки і розуміти динаміку. Укргідроенерго каже, що чотири дні вода витікатиме з резервуара. За наслідками ми можемо мати порожнє водосховище» – зазначив Хорєв.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект. 

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Теги: Каховська ГЕС Мінекології

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