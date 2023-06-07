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Франція обіцяє допомогу затопленій Херсонщині у лічені години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція обіцяє допомогу затопленій Херсонщині у лічені години
Макрон наголосив, що «Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення»
фото з відкритих джерел

Еммануель Макрон: «Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб»

Протягом наступних кількох годин Франція надішле допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

«Я мав змогу сказати президенту Зеленському про свою солідарність з його народом після атаки на Каховську ГЕС», – написав Макрон.

Він наголосив, що «Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення». 

«Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб», – додав Макрон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном. Глава держави передав французькому колезі нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Уже відомо про перших загиблих в Олешках внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Теги: окупанти катастрофа Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент населення Каховська ГЕС

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