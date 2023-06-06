Підрив Каховської ГЕС. Експерт попередив про приховану небезпеку

Віталій Дупляк: «Треба скидати в лиман мінімум 500 кубометрів прісної води на секунду»

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС може призвести до засолення Дніпровсько-Бузького лиману. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова правління ПАТ «Укрводпроєкт» Віталій Дупляк, який керував розробкою проектів Дніпро-Бузького гідровузла.

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На думку Дупляка, критична точка затоплення вже минула і надалі вода буде спадати – за три-чотири дні вона спаде до рівня Дніпровсько-Бузького лиману, який дорівнює рівню моря.

«Якщо ж рівень в Каховському водосховищі впаде нижче мінімальної відмітки, то почнеться засолення Дніпровсько-Бузького лиману, бо з моря піде солона вода. Свого часу ми проєктували канал «Дунай-Дніпро» саме для того, аби лиман не засолився. Треба скидати в лиман мінімум 500 кубометрів прісної води на секунду, аби вона відтискала морську воду. Якщо ж туди зайде море, то всі прісноводні гідробіонти в Дніпровсько-Бузькому лимані повмирають. Якщо вода з того ж Цюрупінського водозабору подається на Очаків та Херсон, то після того, як це станеться, цю подачу робити вже буде не можна» – застеріг експерт.

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Дупляк закликав уживати термінові заходи для міст в басейні Дніпра, що будуть страждати від дефіциту води, – зокрема, будувати додаткові свердловини для питного водопостачання.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Також «Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища.