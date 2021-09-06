«Укртрансгаз» задумався про зберігання водню в надрах Луганської області

Це перший пілотний проект такого роду в Україні

Компанія «Укртрансгаз» (підрозділ «Нафтогазу», який забезпечує діяльність українських підземних сховищ природного газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів та об'єктів на них) вивчає можливість перекладу одного з підземних сховищ газу Луганській області на зберігання водню, – повідомляють Elektrovesti.

«Це сховище ми розглядаємо для використання в пілотному проекті зі зберігання водню або його суміші зі звичайним природним газом», – сказав головний інженер компанії «Укртрансгаз» Володимир Рудко.

Він зазначив, що в Європі вже проводяться випробування по впливу водню на існуюче газотранспортне обладнання. «Зараз словацька компанія NAFTA проводить тестування можливості використання компресорів, запірної арматури, трубопроводів. Вони тестують різні режими, різні обсяги водню в метані, який можна пустити максимально, щоб не робити глобальну реконструкцію обладнання», – уточнив Рудко.

Досить дивно, що головний інженер «Укртрансгазу», кажучи про Словаччину, навіть не згадав, що випробування щодо впливу водню на існуючі газорозподільні мережі і його суміші, а також на існуюче газотранспортне обладнання ось уже понад рік успішно проводить українська Регіональна газова компанія.