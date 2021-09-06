  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    «Укртрансгаз» задумався про зберігання водню в надрах Луганської області

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські підземні сховища природного газу можуть бути використані для зберігання водню - «Укртрансгаз» задумався про зберігання водню в надрах Луганської області

    Українські підземні сховища природного газу можуть бути використані для зберігання водню

    Фото: telegraf.com.ua

    Це перший пілотний проект такого роду в Україні

    Компанія «Укртрансгаз» (підрозділ «Нафтогазу», який забезпечує діяльність українських підземних сховищ природного газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів та об'єктів на них) вивчає можливість перекладу одного з підземних сховищ газу Луганській області на зберігання водню, – повідомляють Elektrovesti.

    «Це сховище ми розглядаємо для використання в пілотному проекті зі зберігання водню або його суміші зі звичайним природним газом», – сказав головний інженер компанії «Укртрансгаз» Володимир Рудко.

    Він зазначив, що в Європі вже проводяться випробування по впливу водню на існуюче газотранспортне обладнання. «Зараз словацька компанія NAFTA проводить тестування можливості використання компресорів, запірної арматури, трубопроводів. Вони тестують різні режими, різні обсяги водню в метані, який можна пустити максимально, щоб не робити глобальну реконструкцію обладнання», – уточнив Рудко.

    Досить дивно, що головний інженер «Укртрансгазу», кажучи про Словаччину, навіть не згадав, що випробування щодо впливу водню на існуючі газорозподільні мережі і його суміші, а також на існуюче газотранспортне обладнання ось уже понад рік успішно проводить українська Регіональна газова компанія.

    Читайте також:

    Теги: Україна Укртрансгаз РГК водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укртрансгаз» задумався про зберігання водню в надрах Луганської області