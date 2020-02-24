Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео) нова енергія



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Михайло Цонков вже три роки виробляє біопаливо з відходів рослин

Агропелети дають трохи менше тепла, ніж деревні, але набагато дешевші і безпечніші для довкілля

Житель села Котловина Одеської області Михайло Цонков вже три роки виробляє біопаливо з відходів рослин, які вирощують у його кооперативі «Гагауз Ери». Кооператив є одним з найбільших постачальників насіння овочів та зелені в Україні, тож минулого року підприємство виробляло 2,5-3 тони пелет на день, що склало 70 т біопалива за опалювальний сезон. Про це повідомляє Бессарабія.ua.

Пелети (паливні гранули) – це біопаливо у вигляді гранул циліндричної форми. Сировиною для виробництва гранул можуть бути торф, вугілля, деревні відходи: кора, тирса, тріска й інші відходи лісозаготівлі, а також відходи сільського господарства: відходи кукурудзи, соломи, відходи круп'яного виробництва, лушпиння соняшника тощо.

«Ми виробляємо насіння вже багато років і довгий час відходи у вигляді гички або віддавали на корм вівцям, або спалювали. Я три роки думав про те, яке ще застосування можна знайти цьому, здавалося б, непотрібному матеріалу. Їздив по Україні, шукав відповідь на своє питання і за кордоном – в Білорусі та Китаї. І ось, нарешті, знайшов підходящий гранулятор в Жмеринці. Вартість його оптимальна (130 тис. грн), і до того ж, до нього можна легко придбати запчастини. Правда, гранулятор я вдосконалив: приставив до нього похилий транспортер, який необхідний для того, щоб пелети встигали охолоджуватися до моменту потрапляння в тару», – розповідає підприємець.

Агропелети дають трохи менше тепла, ніж деревні, але мають дуже низьку собівартість та більшу користь для довкілля. Підприємству матеріал достається безкоштовно, а над створенням паливних пелет працює три чоловіки. Значну кількість вироблених пелет скуповують самі жителі Котловини, а також мешканці Плавнів і Новосільського. Підприємець бере за тону пелет 1500 грн.

Кількість тепла, яке подається від спалювання біопалива, залежить від якості пічки. У самого власника стоїть «розумний» котел з Польщі, який самостійно контролює температурний режим, вимикається і вмикається, сам очищується та заправляється. На опалення великого будинку в 200 кв м на місяць йде біля 700 кг пелет. А згорілий матеріал Михайло використовує в якості добрива.

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