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    Новини

    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)

    нова енергія
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    Михайло Цонков вже три роки виробляє біопаливо з відходів рослин - Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Михайло Цонков вже три роки виробляє біопаливо з відходів рослин

    Агропелети дають трохи менше тепла, ніж деревні, але набагато дешевші і безпечніші для довкілля

    Житель села Котловина Одеської області Михайло Цонков вже три роки виробляє біопаливо з відходів рослин, які вирощують у його кооперативі «Гагауз Ери». Кооператив є одним з найбільших постачальників насіння овочів та зелені в Україні, тож минулого року підприємство виробляло 2,5-3 тони пелет на день, що склало 70 т біопалива за опалювальний сезон. Про це повідомляє Бессарабія.ua.

    Пелети (паливні гранули) – це біопаливо у вигляді гранул циліндричної форми. Сировиною для виробництва гранул можуть бути торф, вугілля, деревні відходи: кора, тирса, тріска й інші відходи лісозаготівлі, а також відходи сільського господарства: відходи кукурудзи, соломи, відходи круп'яного виробництва, лушпиння соняшника тощо.

    «Ми виробляємо насіння вже багато років і довгий час відходи у вигляді гички або віддавали на корм вівцям, або спалювали. Я три роки думав про те, яке ще застосування можна знайти цьому, здавалося б, непотрібному матеріалу. Їздив по Україні, шукав відповідь на своє питання і за кордоном – в Білорусі та Китаї. І ось, нарешті, знайшов підходящий гранулятор в Жмеринці. Вартість його оптимальна (130 тис. грн), і до того ж, до нього можна легко придбати запчастини. Правда, гранулятор я вдосконалив: приставив до нього похилий транспортер, який необхідний для того, щоб пелети встигали охолоджуватися до моменту потрапляння в тару», – розповідає підприємець.

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    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)
    Житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо (фото, відео)

    Агропелети дають трохи менше тепла, ніж деревні, але мають дуже низьку собівартість та більшу користь для довкілля. Підприємству матеріал достається безкоштовно, а над створенням паливних пелет працює три чоловіки. Значну кількість вироблених пелет скуповують самі жителі Котловини, а також мешканці Плавнів і Новосільського. Підприємець бере за тону пелет 1500 грн.

    Кількість тепла, яке подається від спалювання біопалива, залежить від якості пічки. У самого власника стоїть «розумний» котел з Польщі, який самостійно контролює температурний режим, вимикається і вмикається, сам очищується та заправляється. На опалення великого будинку в 200 кв м на місяць йде біля 700 кг пелет. А згорілий матеріал Михайло використовує в якості добрива.

    Раніше повідомлялося, що автотранспорт Малайзії через кілька років може перейти на біодизель В30.

    опалювальний сезон опалення Одещина альтернативна енергетика
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