В Європі з'являться ще 1000 нових водневих автобусів нова енергія



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Автобус на водневих паливних елементах на вулицях Лондона Фото: h2-view.com

Новий проект - плід зусиль шести європейських компаній

Консорціум H2Bus підписав угоду з північноірландським виробником автобусів Wrightbus на поставку 1000 одиниць транспорту на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Передбачається, що вартість одноповерхового автобуса з нульовим рівнем викидів складе 375 тис євро. Ціна на водень розрахована на рівні від 5 до 7 євро за кілограм, вартість обслуговування - від 25 до 35 євроцентів за кілометр, в залежності від оператора і маршруту.

На першу фазу проекту з фонду Connecting Europe Facility буде виділено 40 млн євро. Фінансування дозволить до 2023 року розгорнути по 200 водневих автобусів (а також допоміжну інфраструктуру) в Данії, Великобританії та Латвії.

Консорціум H2Bus створений в червні 2020 року і включає в себе європейські компанії Nel, Ballard Power Systems, Hexagon Composites, Wrightbus, Ryse Hydrogen і Everfuel Europe. У кожної своя спеціалізація: автобуси, потужності для зберігання водню, паливні елементи, електролізери, заправні станції і так далі.