В Монако презентована серійна воднева яхта нова енергія



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Яхта на водневих паливних елементах Hynova 40 Фото: asia-pacificboating.com

Яхта розвиває швидкість 20 вузлів і розрахована на 12 осіб

Французька суднобудівна компанія Hynova Yachts спільно з інноваційним стартапом Energy Observer Developments (EODev) презентувала в Монако яхту з двигуном на водневих паливних елементах Hynova 40, - повідомляє H2-View.

Яхта, яка може прийняти на борт до 12 пасажирів, представлена в двох версіях. Перша оснащена двома двигунами потужністю 150 кВт, крейсерська швидкість 15 вузлів. Друга має два двигуни по 210 кВт, крейсерська швидкість 20 вузлів. Катер оснащений двома паливними елементами REXH-2, розробленими EODev. Ресурс безперервної роботи елемента - 10 тис годин.

«Наша нова 12-метрова яхта прямо сьогодні дозволить відвідати по морю природний парк Calanques de Cassis - зону, заборонену для відвідування на судах з дизельними двигунами», - сказав в ході презентації генеральний директор EODev Жеремі Лагарріге.

Єдина на сьогоднішній день незручність - відсутність повноцінної заправної інфраструктури для водневих судів. Так, у Франції водневі заправні станції поки що є тільки в портах Тулона і Ле-Кастелло.