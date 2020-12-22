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    В Омані побудують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Підписання водневої угоди між Бельгією та Оманом</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Омані побудують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    Підписання водневої угоди між Бельгією та Оманом

     

    Фото: industryprojectstechnology.com

    Передбачається, що підприємство буде постачати екологічно чисте паливо державам ЄС

    Бельгійська компанія DEME Concessions, що спеціалізується на будівництві офшорних вітряних електростанцій, і OQ Alternative Energy, підрозділ Національної нафтової компанії Омана OQ, планують будівництво електролізного заводу потужністю 250-500 МВт - одного з найбільших в світі, - повідомляють Elektrovesti.

    Нове підприємство буде розміщено в особливій економічній зоні в Дукме, портовому місті на березі Аравійського моря. Проект Hyport Duqm Green Hydrogen займеться виробництвом зеленого водню і зеленого аміаку за допомогою електроенергії, виробленої вітровими і сонячними електростанціями Оману.

    Водневий проект, спрямований на стимулювання інвестицій в поновлювані й альтернативні джерела енергії, сприяє досягненню цілей, передбачених державною стратегією Oman Vision 2040.

    «Hyport Duqm Green Hydrogen внесе значний вклад в декарбонізацію промисловості Оману, а також забезпечить екологічно чистим воднем і аміаком Європу», - заявила DEME Concessions.

    «Оман наділений сонячними і вітровими ресурсами, їх потенціал є одним з кращих в світі. OQ прагне максимально використовувати дані ресурси, і наше застосування цих поновлюваних джерел тільки починається», - сказав генеральний директор OQ Alternative Energy Салім Аль Хутали.

     

    Теги: ЄС будівництво завод Оман водень
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