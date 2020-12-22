В Омані побудують найбільший завод з виробництва зеленого водню

Підписання водневої угоди між Бельгією та Оманом

Передбачається, що підприємство буде постачати екологічно чисте паливо державам ЄС

Бельгійська компанія DEME Concessions, що спеціалізується на будівництві офшорних вітряних електростанцій, і OQ Alternative Energy, підрозділ Національної нафтової компанії Омана OQ, планують будівництво електролізного заводу потужністю 250-500 МВт - одного з найбільших в світі, - повідомляють Elektrovesti.

Нове підприємство буде розміщено в особливій економічній зоні в Дукме, портовому місті на березі Аравійського моря. Проект Hyport Duqm Green Hydrogen займеться виробництвом зеленого водню і зеленого аміаку за допомогою електроенергії, виробленої вітровими і сонячними електростанціями Оману.

Водневий проект, спрямований на стимулювання інвестицій в поновлювані й альтернативні джерела енергії, сприяє досягненню цілей, передбачених державною стратегією Oman Vision 2040.

«Hyport Duqm Green Hydrogen внесе значний вклад в декарбонізацію промисловості Оману, а також забезпечить екологічно чистим воднем і аміаком Європу», - заявила DEME Concessions.

«Оман наділений сонячними і вітровими ресурсами, їх потенціал є одним з кращих в світі. OQ прагне максимально використовувати дані ресурси, і наше застосування цих поновлюваних джерел тільки починається», - сказав генеральний директор OQ Alternative Energy Салім Аль Хутали.