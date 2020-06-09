Збільшення ренти на видобуток руди приведе до масової втрати робочих місць – Наливайченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підняття ренти на руду – це тиск на українські металургійні підприємства, – Наливайченко

Підняття мита на руду поставить українські металургійні підприємства в не рівні конкурентні умови

В умовах кризи влада має підтримати металургів, а не підвищувати податковий тиск на них, збільшення ренти на видобуток руди потрібно скасувати. Про це заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко.

«Ми наполягаємо, щоб уряд зробив, до речі, так, як президент заявляв, що буде знижено податковий тиск на українських виробників. Законопроект, який став Законом № 1210 взяв і підняв, наприклад, ренту, рентні платежі на українську руду. Руда – це головна сировина для вироблення українського металу. І тепер українські металургійні підприємства зі Сходу пишуть і заявляють і говорять правду, що підняти на 50% так, як цей уряд підняв платежі, тобто мита на руду, означає, по суті, притиснути українські металургійні підприємства, поставити їх в не рівні, гірші конкурентні умови, ніж навіть європейські наші конкуренти», - сказав Наливайченко.

Він також наголосив, що збільшення ренти негативно позначиться на роботі ГМК та призведе до втрати робочих місць.

«Це скорочення і втрата робочих місць для українців. Ось чому треба розуміти і чому ми наполягаємо. Якщо і говорить президент Зеленський про те, що знімаємо навантаження з українського бізнесу і з українських виробників, то Уряд має так і зробити, а не підвищувати ренти і платежі на українські підприємства», - зазначив Наливайченко.

Раніше, у Федерації роботодавців України в зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу, яким передбачено збільшення ренти на видобуток руди, вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Ключові металургійні підприємства звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням відтермінувати підвищення ренти на видобуток залізної руди на один рік до завершення економічної кризи.