Підвищення ренти на видобуток руди необхідно відтермінувати до травня 2021 року, – Оринчак



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Передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210) підвищення ренти на видобуток залізної руди потрібно відтермінувати, – Оксана Оринчак

Підвищення ренти призведе до знищення вітчизняної видобувної галузі та зменшення експорту

Підвищення ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), потрібно відтермінувати на рік. Про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Оксана Оринчак.

«Я представляю Національну асоціацію добувної промисловості і наша позиція така, щоб всім добувникам, яких стосується плата за рентою, хоча би на рік її відтермінувати, бодай до травня 2021 року. Це з найменшого, що ми просимо. Із найбільшого – взагалі не змінювати ренті ставки», - сказала Оринчак.

Вона наголосила, що в інших країнах влада в умовах нинішньої коронакризи допомагає вітчизняному бізнесу, в той час як в Україні навпаки – збільшують податкове навантаження для підприємців.

«Країна, в якої постійно йде занепад промисловості, особливо добувної, останнім часом, повинна не вбивати промисловість, а стимулювати її. Один з інструментів стимулу – це взагалі не піднімати рентну ставку», - зазначила Оринчак.

На її думку, підвищення ренти призведе до знищення вітчизняної видобувної галузі та зменшення експорту і, відповідно, валютних надходжень в країну.

«На сьогоднішній день гірничо-металургійний комплекс – одна з ключових галузей економіки України. Тобто, це є формування 12% ВВП всього. І фактично ці підприємства експортують понад 80% продукції, що виробляється, за рахунок чого забезпечує 26% експорту України. І є ключовим джерелом валютних надходжень, це приблизно 12,8 мільярдів доларів тільки за 2019 рік. Це 190 тисяч осіб, із суміжними галузями це 600 тисяч осіб. Це великий кусок галузі, яку фактично будуть вбивати підвищенням цієї ставки», - сказала Оринчак.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Ключові металургійні підприємства звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням відтермінувати підвищення ренти на видобуток залізної руди на один рік до завершення економічної кризи.