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Вітроелектростанція, занурена у воду, виробила рекордну кількість енергії (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вітроелектростанція, занурена у воду, виробила рекордну кількість енергії (відео)
Загальне сукупне виробництво 320 ГВт-год перевищило початкові очікування
фото: WindFloat Atlantic

Електроенергія, вироблена в рамках цієї ініціативи, щороку забезпечує чистою енергією 25 000 португальських домогосподарств

WindFloat Atlantic (WFA), перша в світі напівзаглиблена плавуча морська вітрова електростанція, за чотири роки роботи виробила 320 ГВт-год енергії. Про це повідомляє Interesting engineering.

Проект, розташований біля узбережжя Португалії та запущений у 2020 році як 50-50 спільне підприємство між EDP Renewables та ENGIE, перевершив очікування ефективності, встановлені під час його відкриття.

Згідно з даними фірм, електроенергія, вироблена в рамках цієї ініціативи, щороку забезпечує чистою енергією 25 000 португальських домогосподарств.

«Ми пишаємося тим, що з кожним роком наш проект прогресує в напрямку отримання більш позитивного впливу», – сказав Хосе Мігель Морейра Пінейро, директор проекту WindFloat Atlantic, у заяві.

Такі установки, як WFA, продемонстрували, що технологія плавучих вітряних вітрів готова до комерційного масштабу в районах, де морські глибини перешкоджають встановленню стаціонарних установок на дні та мінімізують візуальні та екологічні наслідки.

За словами фірми, розміщення вітрових турбін на морі не впливає на ландшафт або рівень життя в прилеглих районах.

Офшорна вітроелектростанція WFA складається з трьох вітряних турбін, які підтримуються напівзануреними плавучими конструкціями на основі технології WindFloat американської вітроенергетичної компанії Principle Power.

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Теги: альтернативна енергетика технології електроенергія

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