ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня

Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень

Впродовж 27 серпня 2024 року енергетики відключатимуть відразу по кілька груп споживачів

Завтра, 27 серпня, Україна, ймовірно, повернеться до графіків стабілізаційних відключень. Проте протягом доби на українців очікують жорсткі обмеження світла. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

«Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень. Зокрема:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

06:00 - 11:00 чотири черги 11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги

«Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків», – попередили енергетики.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.