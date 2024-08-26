Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня
Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень
фото: glavcom.ua

Впродовж 27 серпня 2024 року енергетики відключатимуть відразу по кілька груп споживачів

Завтра, 27 серпня, Україна, ймовірно, повернеться до графіків стабілізаційних відключень. Проте протягом доби на українців очікують жорсткі обмеження світла. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

«Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень», – йдеться  у повідомленні.

Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень. Зокрема:

  • 00:00 - 06:00 три черги відключень
    06:00 - 11:00 чотири черги
  • 11:00 - 15:00 три черги
  • 15:00 - 21:00 чотири черги
  • 21:00 - 00:00 три черги
ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня фото 1

«Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків», – попередили енергетики. 

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уніфікований тариф суперечить європейському законодавству
Нацкомісія планує змінити формування тарифів на розподіл електрики
29 липня, 09:59
Китайські вчені навчилися робити з дощу електричний струм
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
31 липня, 10:25
4 серпня відключення застосовуватись не будуть
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
3 серпня, 18:27
8 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
Відключення електроенергії 8 серпня: прогноз «Укренерго»
7 серпня, 17:43
На Сумщині пролунав вибух під час тривоги
РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині
11 серпня, 20:38
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
На сьогодні борги тільки для зеленої енергетики складають близько 24 мільярдів гривень
Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року
23 серпня, 08:20
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла: «Укренерго» знову змінило графіки (оновлено)
19 серпня, 17:13
СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетики
Справа про хабар заступника міністра енергетики: СБУ оприлюднила перехоплені розмови
13 серпня, 19:11

Суспільство

Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці
Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці
ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня
ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня
«Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом
«Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом
Спілкувалися майже пів століття: вчителька Ірини Фаріон написала щемливого листа зі спогадами
Спілкувалися майже пів століття: вчителька Ірини Фаріон написала щемливого листа зі спогадами
Прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Сергія Бовсуна
Прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Сергія Бовсуна
Без опадів та спека до +34°C: прогноз погоди на 26 серпня
Без опадів та спека до +34°C: прогноз погоди на 26 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
32K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
17K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
У Києві на лівому березі сталася пожежа
12K
Про що Дуров міг вести переговори з Кремлем?

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua