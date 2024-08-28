Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році

У першій половині 2024 року сонячна енергетика продовжувала лідирувати у всіх доданих генеруючих потужностях США

У США в першій половині 2024 року в мережу було введено 20,2 ГВт, що на 3,6 ГВт (або 21%) більше, ніж потужність, додана протягом перших шести місяців 2023 року. Про це йдеться в останньому звіті Управління енергетичної інформації США (EIA). Для перспективи, 40,4 ГВт генеруючих потужностей, доданих у 2023 році, були найбільшими за рік з 2003 року.

У першій половині 2024 року сонячна енергетика продовжувала лідирувати у всіх доданих генеруючих потужностях США, що становило 12 ГВт (або 59% усіх доданих потужностей). На Техас і Флориду припадає 38% сонячної енергії США. Найбільші нові проекти включали сонячну та накопичувальну електростанцію Gemini потужністю 690 МВт у Неваді та проект Lumina Solar потужністю 653 МВт у Техасі.

Близько 60% запланованої потужності (25 ГВт) на другу половину 2024 року – сонячна енергетика. Якщо ця запланована потужність буде введена в дію, у 2024 році додавання сонячної енергії становитиме 37 ГВт, що є рекордом за один рік і майже вдвічі порівняно з минулорічними 18,8 ГВт.

За даними EIA, акумуляторна батарея стала другою за обсягом доданою ємністю цього року. Додавання акумуляторів склало 21% нових додань і було зосереджено в чотирьох штатах: Каліфорнії, Техасі, Арізоні та Неваді.

На другу половину 2024 року заплановано 10,8 ГВт накопичувачів акумуляторів. Якщо все це з’явиться в мережі, загальна кількість 2024 року (15 ГВт) буде рекордною. У Техасі та Каліфорнії планується збільшити ємність накопичувачів у другому півріччі до 81% нових акумуляторів.

Енергія вітру склала 12% (2,5 ГВт) збільшення потужності США. Canyon Wind (309 МВт) і Goodnight (266 МВт), розташовані в Техасі, були найбільшими вітровими проектами, які почали працювати в першій половині 2024 року.

Атомна енергетика також зросла в США протягом першої половини 2024 року, а блок Vogtle 4 у Джорджії був запущений у квітні.