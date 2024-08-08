Головна Новини
search button user button menu button

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій
фото: ДТЕК

Повернення світла у прифронтових регіонах попри усі заходи безпеки залишається дуже небезпечним завданням

Учора енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 11 населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині та повернути світло 10,1 тисяч родин. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.   

Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій. Тут за 7 серпня енергетики повернули світло в домівки 8,5 тисяч родин.

Дніпропетровщина також постійно потерпає від ворожих обстрілів. За останню добу енергетикам вдалося виконати низку ремонтів мереж після обстрілів та повернути електрику у 1,5 тисяч домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Повернення світла у прифронтових регіонах попри усі заходи безпеки залишається дуже небезпечним завданням. За останній місяць під час виконання відновлень ремонтні бригади потрапляти під обстріли вже декілька разів. Є поранені енергетики.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.

Теги: ремонт інфраструктура ДТЕК електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Енергоатом» раніше вивів один з енергоблоків для проведення планового ремонту
В Україні достроково запрацював енергоблок на АЕС
17 липня, 12:07
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 18 липня: де і коли не буде електроенергії
17 липня, 19:01
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 25 липня: де і коли не буде електроенергії
24 липня, 18:39
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла: у низці областей до кінця добити діятиме одна черга
24 липня, 16:27
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
26 липня, 15:13
«Укренерго» покращило графіки відключень світла 24 липня
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки 24 липня
24 липня, 10:03
Основна причина зростання інфляції – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні
Зростання цін у промисловості побило 30-річний рекорд
25 липня, 12:53
Обмеження електроенергії прогнозуються з 16:00 до 22:00
Графіки відключень світла: до кінця доби діятиме одна черга
25 липня, 11:25
Китайські вчені навчилися робити з дощу електричний струм
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
31 липня, 10:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
25K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
25K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика
21K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
12K
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
12K
«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Сьогодні, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua