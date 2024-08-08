За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли

Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій

Повернення світла у прифронтових регіонах попри усі заходи безпеки залишається дуже небезпечним завданням

Учора енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 11 населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині та повернути світло 10,1 тисяч родин. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій. Тут за 7 серпня енергетики повернули світло в домівки 8,5 тисяч родин.

Дніпропетровщина також постійно потерпає від ворожих обстрілів. За останню добу енергетикам вдалося виконати низку ремонтів мереж після обстрілів та повернути електрику у 1,5 тисяч домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Повернення світла у прифронтових регіонах попри усі заходи безпеки залишається дуже небезпечним завданням. За останній місяць під час виконання відновлень ремонтні бригади потрапляти під обстріли вже декілька разів. Є поранені енергетики.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.