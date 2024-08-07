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У 130 закладах «первинки» встановлять сонячні станції: деталі проєкту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У 130 закладах «первинки» встановлять сонячні станції: деталі проєкту
Встановлення сонячних станцій дозволить закладам значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів
ілюстративне фото: Depositphotos

У години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу

У 130 закладах первинної медичної допомоги в різних областях України триває процедура підготовки лікарень до встановлення фотовольтаїчних електростанцій. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Обладнання складається з цілих комплектів сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, які забезпечать у майбутньому стабільність роботи закладів охорони здоров’я. 

Наразі завершується процедура обстеження обʼєктів та збір вихідної інформації. Зокрема, буде визначено опорну спроможність дахів медзакладів та можливість монтажу фотовольтаїчних панелей у лікарнях – для проєктування енергетичного обладнання у лікарнях. 

Зазначимо, що сонячні панелі встановлять у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 

В умовах регулярних атак ворога на цивільну інфраструктуру України облаштування сонячними панелями закладів охорони здоровʼя є вкрай необхідним. Обладнання дозволить підсилити енергетичну безпеку та забезпечити медзаклади можливістю для максимально автономної роботи, аби пацієнти мали змогу отримувати всю необхідну медичну допомогу безперебійно та в повному обсязі. 

Наявність фотовольтаїчних електростанцій дасть змогу лікарням використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а також накопичувати її. Встановлення таких станцій дозволить закладам значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів. 

Відповідно до внесених змін до Закону України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України медзаклади зможуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії. 

Тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу. За алгоритмом, живлення відбуватиметься завдяки електричній енергії, яку генеруватимуть фотовольтаїчні панелі. Надлишок виробленої енергії накопичуватиметься в акумуляторних батареях та використовуватиметься у час, коли генерації від фотовольтаїчних панелей буде недостатньо. 

Також можливий й варіант заряджання акумуляторних батарей від зовнішньої мережі або бензинового чи дизельного генератора у зимовий час та у випадку відсутності зовнішньої мережі. 

Сонячні електростанції встановлять протягом п’яти місяців. Робота з облаштування лікарень електростанціями для повноцінної роботи навіть за критичних умов триватиме й надалі. 

Нагадаємо, що енергетичне обладнання встановлять у межах спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).

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Теги: лікарня альтернативна енергетика

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