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Альтернатива електрокарам: BMW і Toyota випустять авто на водневому двигуні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Альтернатива електрокарам: BMW і Toyota випустять авто на водневому двигуні
BMW експлуатує невеликий тестовий «флот» водневих позашляховиків iX5 з 2023 року
фото: Tom Kirkpatrick/BMW

BMW і Toyota планують спільно розробляти водневі силові установки для використання в моделях обох автовиробників

BMW AG планує розпочати продажі автомобілів на водневих двигунах через чотири роки, прагнучи зробити цю технологію альтернативою електромобілям. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Німецький виробник автомобілів преміум-класу розробить нове покоління силових установок на паливних елементах у співпраці з Toyota Motor Corp. Серійне виробництво розпочнеться у 2028 році, і того ж року буде доступний водневий варіант однієї з моделей BMW.

Хоча BMW роками працює над цією технологією, автомобілі на паливних елементах мають труднощі з масовим впровадженням через високі витрати та брак інфраструктури для заправки воднем. Крім того, на ринку дуже мало варіантів таких авто – серед них лише Toyota Mirai та Hyundai Nexo. За даними BloombergNEF, глобальні продажі водневих автомобілів минулого року впали до всього 9 тис. одиниць.

Прихильники паливних елементів наголошують на великій дальності поїздок і вважають, що ця технологія може бути ефективною в регіонах, де інфраструктура для зарядки електромобілів недостатньо розвинена. Автомобілі на паливних елементах спалюють водень для виробництва електроенергії та виділяють лише воду.

BMW і Toyota планують спільно розробляти водневі силові установки для використання в моделях обох автовиробників. Вони очікують, що спільна розробка та закупівля запчастин допоможуть знизити витрати та зробити технологію більш конкурентоспроможною.

«Ми переконані, що водень відіграватиме важливішу роль у майбутньому», – сказав журналістам під час конференц-дзвінка в четвер Майкл Рат, керівник програми водневих автомобілів BMW.

BMW експлуатує невеликий тестовий «флот» водневих позашляховиків iX5 з 2023 року. Генеральний директор компанії Олівер Ціпсе раніше зазначав, що водневі двигуни можуть стати варіантом для лінійки електромобілів BMW Neue Klasse, запуск якої заплановано на наступний рік.

До слова, Італійська компанія Ferrari планує випустити свій перший електромобіль наприкінці наступного року, модель коштуватиме щонайменше $535 тис. 

Як відомо, до України приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного. 

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Теги: Toyota BMW інфраструктура водень розробка машини

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