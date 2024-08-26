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У Житомирській області окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру: є загибла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Житомирській області окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру: є загибла
Окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури
фото: Суспільне

Унаслідок ворожих обстрілів в місті відсутнє електропостачання та водопостачання

На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.

Через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Як розповів мер Житомира Сергій Сухомлин внаслідок ворожих обстрілів в місті відсутнє електропостачання.

«Не дуже добрий ранок. Ситуація наступна: водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працюють ДСНС, працюють наші служби, поки що не можу дати інформацію, коли буде електроенергія», – сказав він.

Міський голова повідомив, що одразу після закінчення повітряної тривоги водоканал почне на електрогенераторах подавати воду.

«Постачання води буде приблизно дві години – це для того, щоб люди могли зробити запаси води. Після цього водопостачання буде припинено і почнеться з 19:00 і до 22:00. Завтра зранку водопостачання буде з 6:00 до 9:00. год. Поки що графік такий, збираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу і мастилах для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють. Ситуація поки така, більше інформації буде пізніше», – додав Сухомлин.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

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Теги: енергетика вода електроенергія Житомир відключення світла

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