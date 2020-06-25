В Україні очікують навалу дешевих авто з Німеччини



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Експерти зазначають, що практично нові автівки продаватимуть зі знижкою до 50%

Восени 2020 року в Євросоюзі посилять вимоги до автомобілів за рівнем екологічності і у Німеччині уже починають активно розпродавати автомобілі, які не відповідають стандартам екології

В Україну незабаром можуть масово почати звозити автомобілі з Німеччини. Про це пише видання hyser.

Експерти зазначають, що практично нові автівки продаватимуть зі знижкою до 50%.

Журналісти пояснюють, восени 2020 року в Євросоюзі посилять вимоги до автомобілів за рівнем екологічності.

«Центральну частину багатьох європейських міст просто закриють для автомобілів з класом двигуна від Euro 5 і нижче. Зважаючи на такі прогнози, у Німеччині уже починають активно розпродавати свої автомобілі, які не відповідають стандартам екології», йдеться у повідомленні.

Натомість, тамтешня влада заохочує населення до придбання новіших автомобілів. Таким чином, видання припускає, що вже незабаром дизельні авто у відмінному стані з'являться на українському ринку.

За даними експертів, нині у Німеччині близько 3 мільйонів автомобілів з дизельними двигунами стандартів Euro 4 та Euro 5, усі їх незабаром можуть відправити на ринки Східної Європи.

Нині у Німеччині трирічний автомобіль пробіг якого складає 45000 км, втрачає приблизно 50% своєї вартості. Аналітики припускають, що ціни впадуть ще більше.

Тож існує велика ймовірність, що такі автомобілі потраплять і на український ринок. Але наразі точної дати, коли почнуть ввозити такі автомобілі в Україну, немає.

Як повідомлялося, в Україні значно зріс податок при продажу авто.