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    Економіка та фінанси

    В Україні очікують навалу дешевих авто з Німеччини

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    Експерти зазначають, що практично нові автівки продаватимуть зі знижкою до 50% - В Україні очікують навалу дешевих авто з Німеччини
    Експерти зазначають, що практично нові автівки продаватимуть зі знижкою до 50%

    Восени 2020 року в Євросоюзі посилять вимоги до автомобілів за рівнем екологічності і у Німеччині уже починають активно розпродавати автомобілі, які не відповідають стандартам екології

    В Україну незабаром можуть масово почати звозити автомобілі з Німеччини. Про це пише видання hyser.

    Експерти зазначають, що практично нові автівки продаватимуть зі знижкою до 50%.

    Журналісти пояснюють, восени 2020 року в Євросоюзі посилять вимоги до автомобілів за рівнем екологічності.

    «Центральну частину багатьох європейських міст просто закриють для автомобілів з класом двигуна від Euro 5 і нижче. Зважаючи на такі прогнози, у Німеччині уже починають активно розпродавати свої автомобілі, які не відповідають стандартам екології», йдеться у повідомленні.

    Натомість, тамтешня влада заохочує населення до придбання новіших автомобілів. Таким чином, видання припускає, що вже незабаром дизельні авто у відмінному стані з'являться на українському ринку.

    За даними експертів, нині у Німеччині близько 3 мільйонів автомобілів з дизельними двигунами стандартів Euro 4 та Euro 5, усі їх незабаром можуть відправити на ринки Східної Європи.

    Нині у Німеччині трирічний автомобіль пробіг якого складає 45000 км, втрачає приблизно 50% своєї вартості. Аналітики припускають, що ціни впадуть ще більше.

    Тож існує велика ймовірність, що такі автомобілі потраплять і на український ринок. Але наразі точної дати, коли почнуть ввозити такі автомобілі в Україну, немає.

    Як повідомлялося, в Україні значно зріс податок при продажу авто.

    ЄС ринок ціни машини автомобіль влада населення
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