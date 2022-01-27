Зимові Олімпійські ігри в Китаї обслуговуватимуть 212 водневих автобусів

Крім цього, інноваційні автобуси будуть задіяні у звичайних міських перевезеннях

Пекінська група громадського транспорту забезпечить експлуатацію 212 автобусів на водневих паливних елементах під час зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Інноваційні автобуси відіграватимуть важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи змагань, а також у скороченні викидів вуглецю, – повідомляє H2 View.

Крім того, автобуси на водневих паливних елементах будуть використовуватися не лише під час проведення змагань у Яньціні (район міського центрального підпорядкування Пекіна), а й у повсякденній експлуатації для декарбонізації транспортного сектора регіону.

Це не єдине використання водню на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Ще у 2020 році було оголошено про укладання контракту з компанією Air Liquide на постачання водневого обладнання та будівництво водневої заправної станції для обслуговування автомобілів на паливних елементах під час Ігор 2022 року.

Компанія Cummins також випробовувала свої водневі паливні елементи на 74 автобусах, що курсують дорогами міського округу Чжанцзякоу в період підготовки його до зимових Олімпійських ігор. Після олімпіади всі ці проекти будуть працювати на розвиток водневої економіки Китаю.