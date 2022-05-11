Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)

Будівля перебувала у стані ремонту, тож на момент влучення ніхто не постраждав

Окупанти 11 травня обстріляли Донеччину, влучили у будинок гуртожитку міста Бахмут. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ракета близько 16:00 години прилетіла в будівлю студентського гуртожитку Горлівського інституту іноземних мов, що в місті Бахмут Донецької області. Будівля перебувала у стані ремонту, тож на момент влучення ніхто не постраждав. Від влучання снаряду завалилося три поверхи будинку.

Нагадаємо,7 травня уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут. Снаслідок авіаобстрілу російських загарбників загинула одна людина. До слова, зранку 7 травня окупанти здійснили авіаобстріли смт. Малотаранівка, міст Дружківка ти Костянтинівка на Донеччині.