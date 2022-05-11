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    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)

    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    фото: glavcom.ua

    Будівля перебувала у стані ремонту, тож на момент влучення ніхто не постраждав

    Окупанти 11 травня обстріляли Донеччину, влучили у будинок гуртожитку міста Бахмут. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Ракета близько 16:00 години прилетіла в будівлю студентського гуртожитку Горлівського інституту іноземних мов, що в місті Бахмут Донецької області. Будівля перебувала у стані ремонту, тож на момент влучення ніхто не постраждав. Від влучання снаряду завалилося три поверхи будинку.

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    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)
    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)

    Нагадаємо,7 травня уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут. Снаслідок авіаобстрілу російських загарбників загинула одна людина. До слова, зранку 7 травня окупанти здійснили авіаобстріли смт. Малотаранівка, міст Дружківка ти Костянтинівка на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: рашисти обстріляли студентський гуртожиток (фоторепортаж)