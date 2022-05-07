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    Події в Україні

    Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 7 травня

    Завдяки ЗСУ, в частині областей ніч минула спокійно - Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 7 травня
    Завдяки ЗСУ, в частині областей ніч минула спокійно
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні вранці окупанти здійснили авіаналіт на Донеччину

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

    Харків: вночі кілька обстрілів по окраїнах міста. Постраждалих немає. По області — вночі був приліт снарядів в с.Сковородинівка, окупанти знищили музей Г.Сковороди. Одна людина постраждала. Також окупанти обстріляли Богодухів, постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку.

    Луганщина: 24 обстріли за добу. Найбільше пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку. Пошкоджено 36 житлових будинків. Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюються. Знову приліт на «Азот» – на цей раз без критичних наслідків.

    Донеччина: зранку авіаобстріли смт. Малотаранівка, м. Дружківка, м. Костянтинівка. Багато пошкоджень, загибла одна людина. Авіаобстріл Бахмуту приблизно о п’ятій ранку. Пошкоджено приміщення одного із заводів, за попередньою інформацією – загинуло дві особи. Зруйновано два приватні житлові будинки, пошкоджено 11 житлових будинків. Під завалами одного з будинків виявлено одного загиблого, пошуки тривають.

    Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах. На площі біля будівлі обласної державної адміністрації монтують сцену до 9 травня.

    Миколаївщина: учора після обіду ворог здійснив п’ять ракетних ударів, також вів обстріл системами залпового вогню «Смерч». Решта ракетних ударів вдарили по двом інфраструктурним об'єктам в Костянтинівський громаді Миколаївського району та поблизу аеропорту. В наслідок обстрілів виникло чотири пожежі. Дані про постраждалих уточнюються.

    Нагадаємо, напередодні на Запоріжжі ворог намагався штурмувати деякі населені пункти.

    Як повідомлялося, на Херсонщині окупанти катують у підвалах майже 500 осіб.

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    Теги: Харків росія Костянтинівка окупанти ЗСУ Луганщина війна Миколаївщина Донеччина обстріл Херсонщина музей Україна окупація #stoprussia
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    Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 7 травня