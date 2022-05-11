Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)

Сіммонс «Центр міста – це страшна історія руйнувань Росією»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Ірпінь і поділилася своїми враженнями від побаченого.

«Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста - це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла жителів, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях», – написала Сіммонс у Твіттері.

Пані посол також зробила фото знищеного міста і розмістила їх у себе в соцмережі.

Раніше нглава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь. 8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві



