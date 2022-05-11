  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)

    Мелінда Сіммонс особисто побувала в Ірпені - Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)
    Мелінда Сіммонс особисто побувала в Ірпені
    фото: glavcom.ua

    Сіммонс «Центр міста – це страшна історія руйнувань Росією»

    Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Ірпінь і поділилася своїми враженнями від побаченого.

    «Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста - це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла жителів, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях», – написала Сіммонс у Твіттері.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)
    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)
    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)
    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)

    Пані посол також зробила фото знищеного міста і розмістила їх у себе в соцмережі.

    Раніше нглава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь. 8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

    Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві


    Читайте також:

    Теги: росія окупанти історія війна посол Ірпінь Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посол Британії поділилася враженнями після відвідин розбомбленого Ірпеня (фото)