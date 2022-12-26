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Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку
фотоз відкритих джерел

Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тис. солдатів, а також організував «успішний відступ» з Херсона

Командувач російськими окупаційними військами Сергій Суровікін наказав військовим РФ відступити з Херсона та посилив фронт моюілізованими, щоб у тому числі зменшити вірогідність успішного контрнаступу ЗСУ узимку. Однак прорив можливий. Про це пише Financial Times.

Як повідомляє видання, Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тис. солдатів, а також організував «успішний відступ» з Херсона.

«Ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий".

Видання, посилаючись на західного радника з питань оборони, повідомляє, що бойовий дух і рішучість українських захисників  все ще незрівнянно вищі, ніж у росіян. Водночас українські військові зазнають високих втрат, а деякі підрозділи «страждають від сильної втоми, їм потрібно більше зброї та боєприпасів».

Financial Times також наводить слова колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі, що російські танки, безпілотники та велика кількість людей «нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні».

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: розвідка військові танки фронт Бахмут контрнаступ

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