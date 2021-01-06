Високі тарифи на газ. Жителі Полтавщини оголосили війну владі та знову протестуватимуть

Більшість постачальників газу підняли ціни на газ для населення на січень

Міська рада має вирішити питання щодо транспортування газу до 10 січня

Після гучного тарифного мітингу під Лубнами жителі міста висунули місцевій владі низку вимог. Про це повідомила активістка Лілія Мельниченко-Саєнко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Людей сколихнула захмарна ціна на транспортування газу, тому вони не раз виходили на мітинги. 5 січня українці оголосили список тих завдань, які допоможуть урегулювати ситуацію.

Лілія Мельниченко-Саєнко оприлюднила звернення ініціативної групи від територіальної громади до міського голови:

скасувати плату за розподіл транспортування газу,

змінити ціновий тариф газу до обґрунтованої собівартості українського газу,

провести незалежний аудит ПАТ «Лубнигаз» та пов’язаних організацій із залученням представників громадськості та АМКУ,

перерахувати на повернути споживачам незаконно отримані кошти за газ із 2016 року та по нині,

заборонити відключення газу споживачам без рішення суду та безкоштовно підключити тих, кого незаконно відрізали від газопостачання,

повернути газорозподільчі мережі на баланс Лубенської територіальної громади,

переглянути договори з ПАТ «Лубнигаз».

Також 5 січня в залі засідань Лубенської міської ради відбулося засідання ініціативної групи, яка складалася з представників мітингувальників, що напередодні перекривали трасу міжнародного значення Київ-Харків-Довжанський. На засіданні був присутній Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко та його заступник Олег Соболєв. Грицаєнко озвучив у міській раді, що листи-звернення лубенці скерували до НКРЕ, президента, Кабміну, голови Верховної Ради, голови Асоціації міст України, народній депутатці з Лубен Анастасії Ляшенко ще до Нового року.

«Педставниками громади було висловлено попередження, що у разі затягування вирішення даної проблеми, не врегулювання її у короткий термін і не досягнення результативних рішень, громадськість знову вийде на мітинг протесту, як це було зроблено 04.01.2021 року», – підкреслила Мельниченко-Саєнко.

Вона уточнила, що міська рада має вирішити питання щодо транспортування газу до 10 січня та запросити представників громадськості до обговорення. За словами активістки, якщо не буде результатів, то люди знову перекриватимуть трасу.

Нагадаємо, 6 січня у Снятині Івано-Франківської області відбулася попереджувальна акція щодо зростання ціни на газопостачання. Мешканці міста перекрили рух в Кулачині на міжнародній дорозі Н -10 «Стрий-Мамалига».

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.