На Івано-Франківщині протестували через високі ціни на газ (відео)

В «Івано-Франкіськгаз Збуті» повідомили про зростання ціни на газ у січні

У середу, 6 січня, у Снятині Івано-Франківської області відбулася попереджувальна акція щодо зростання ціни на газопостачання. Мешканці міста перекрили рух в Кулачині на міжнародній дорозі Н -10 «Стрий-Мамалига». Про це у соцмережі повідомив Василь Василинюк.

«Снятинчани 6.01.2021 перекрили дорогу в мікрорайоні Кулачин у зв’язку з необгрунтованими цінами на транспортування газу і ціни на газ. Це була попереджувальна акція», – написав Василь.

Водночас у патрульній поліції Чернівецької області повідомили, що поблизу сусіднього села Оршівці працюють правоохоронці, які забезпечують порядок на дорозі.

Нагадаємо, що нещодавно в «Івано-Франкіськгаз Збуті» повідомили про зростання ціни на газ у січні. Ціна за один кубометр газу становитиме майже 10 гривень.

Жителі міста Лубни Полтавської області в понеділок, 4 січня, також влаштували акцію протесту через збільшення тарифів на газ, перекривши трасу Київ-Харків.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.