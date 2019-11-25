У Китаї стався потужний землетрус, загинула людина



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У постраждалий район були направлені представники місцевого сейсмологічного бюро

Землетрус стався в окрузі Чунцзо в Байсе, Гуансі-Чжуанському автономному районі Південного Китаю

У результаті землетрусу магнітудою 5,2 на південному заході Китаю загинула одна людина.

Про це повідомляє Global Times з посиланням на місцеве телебачення.

«На даний момент підтверджено, що одна людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 5,2 бала, який стався в окрузі Чунцзо в Байсе, Гуансі-Чжуанському автономному районі Південного Китаю», - йдеться в повідомленні.

У постраждалий район були направлені представники місцевого сейсмологічного бюро.

#UPDATE: One person confirmed dead, as of now, in the 5.2-magnitude earthquake that hit Jingxi County in Baise, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue team has arrived in the seismic area: CCTV pic.twitter.com/QR3sAByu1u — Global Times (@globaltimesnews) 25 ноября 2019 г.

Як повідомляє видання Xinhua з посиланням на дані Китайського сейсмологічного центру, землетрус стався о 9:18 за місцевим часом з епіцентром на глибині 10 кілометрів.

Минулого тижня землетрус магнітудою 5,6 стався в понеділок, 18 листопада, біля острова Гуам в Тихому океані.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.

Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.



