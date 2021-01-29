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    На трасі Одеса-Київ у снігових заметах застрягли 300 фур

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    Протягом доби 29 січня&nbsp;погода в Україні погіршиться - На трасі Одеса-Київ у снігових заметах застрягли 300 фур
    Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться
    Фото: ДСНС України

    В Одесі вже третій день тривають снігопади

    Удень 29 січня проїзд на автошляхах Одещини ускладнений. Діють заборони щодо руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

    На трасі Київ-Одеса біля смт. Любашівка територія відстою транспортних засобів працює цілодобово. Місцеві органи смт. Любашівка та надзвичайники нагодували 150 водіїв кашею та напоїли гарячим чаєм.

    Для розміщення населення, яких  вивільнено з снігових заметів облаштовані пункти обігріву:

    –  стаціонарний (Біляївський район, с. Василівка, будівля місцевої амбулаторії);

    – стаціонарний (м. Татарбунари, вул. Центральна, 38, готель);

    – пересувний (с. Монаші, Білгород-Дністровського району);

    – пост спостереження (Любашівський район, траса Київ-Одеса, клеверний мост, поворот на Кіровоград - Платонове).

    Наразі тривають роботи щодо ліквідації небезпечних подій, викликаних непогодою. Заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

    На автодорозі М-05 Київ-Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знаменка-Ревова. Там спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито. Забезпечено проїзд по двом смугам у напрямку м. Одеса для транспортних засобів всіх категорійНа цій ділянці працює 24 одиниці техніки та 43 особи.

    В Одесі вже третій день тривають снігопади, в роботі громадського транспорту збій.

    Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

    В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів.

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    Теги: ДСНС дороги Одеса снігопад
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