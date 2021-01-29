На трасі Одеса-Київ у снігових заметах застрягли 300 фур

В Одесі вже третій день тривають снігопади

Удень 29 січня проїзд на автошляхах Одещини ускладнений. Діють заборони щодо руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

На трасі Київ-Одеса біля смт. Любашівка територія відстою транспортних засобів працює цілодобово. Місцеві органи смт. Любашівка та надзвичайники нагодували 150 водіїв кашею та напоїли гарячим чаєм.

Для розміщення населення, яких вивільнено з снігових заметів облаштовані пункти обігріву:

– стаціонарний (Біляївський район, с. Василівка, будівля місцевої амбулаторії);

– стаціонарний (м. Татарбунари, вул. Центральна, 38, готель);

– пересувний (с. Монаші, Білгород-Дністровського району);

– пост спостереження (Любашівський район, траса Київ-Одеса, клеверний мост, поворот на Кіровоград - Платонове).

Наразі тривають роботи щодо ліквідації небезпечних подій, викликаних непогодою. Заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

На автодорозі М-05 Київ-Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знаменка-Ревова. Там спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито. Забезпечено проїзд по двом смугам у напрямку м. Одеса для транспортних засобів всіх категорій. На цій ділянці працює 24 одиниці техніки та 43 особи.

В Одесі вже третій день тривають снігопади, в роботі громадського транспорту збій.

Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів.