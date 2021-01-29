В Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб: є постраждалі

Чоловіка госпіталізували через отруєння продуктами горіння

28 січня о 23:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання квартири на 1-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, за адресою Суворовський район, проспект Добровольського, 138. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання домашнього майна в підсобному приміщенні де проживав двірник на 1-му поверсі.

«О 00:17 пожежа локалізована та о 00:19 ліквідована на площі 20 м². Під час гасіння пожежі з палаючого приміщення врятований постраждалий громадянин 1981 р.н., який у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізований до 10 МКЛ та з сусідньої квартири на 1-му поверсі врятована дівчинка 2008 р.н. (медична допомога не знадобилась)», – йдеться у повідомленні.

З верхніх поверхів по сходовій клітині евакуйовано 25 осіб. Причина пожежі та збиток – встановлюються.

Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 19 осіб особового складу.

Нагадаємо, що в Одеській області спалахнуло дві пожежі.