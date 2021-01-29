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    В Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб: є постраждалі

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    З будівлі евакуйовано 25 осіб - В Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб: є постраждалі
    З будівлі евакуйовано 25 осіб
    Фото: ДСНС

    Чоловіка госпіталізували через отруєння продуктами горіння

    28 січня о 23:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання квартири на 1-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, за адресою Суворовський район, проспект Добровольського, 138. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання домашнього майна в підсобному приміщенні де проживав двірник на 1-му поверсі.

    «О 00:17 пожежа локалізована та о 00:19 ліквідована на площі 20 м². Під час гасіння пожежі з палаючого приміщення врятований постраждалий громадянин 1981 р.н., який у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізований до 10 МКЛ та з сусідньої квартири на 1-му поверсі врятована дівчинка 2008 р.н. (медична допомога не знадобилась)», – йдеться у повідомленні.

    З верхніх поверхів по сходовій клітині евакуйовано 25 осіб. Причина пожежі та збиток – встановлюються.

    Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 19 осіб особового складу.

    Нагадаємо, що в Одеській області спалахнуло дві пожежі.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса отруєння рятувальники
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