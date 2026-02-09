Головна Київ Новини
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Пілозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

В результаті обману жінка заволоділа понад 438 тис. грн зниклого безвісти військового

Столичні правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річній жительці Дніпра. Слідчі встановили, що жінка, вдаючи з себе цивільну дружину зниклого безвісти військовослужбовця, привласнила майже 10 тисяч євро, які він відсудив у Європейському суді з прав людини. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що за рішенням ЄСПЛ військовослужбовцю призначили виплати у розмірі 9,8 тис. євро. Ці кошти перерахували на спеціальний рахунок Міністерства юстиції України.

Водночас слідчі з'ясували, що чоловік восени 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання.

«Підозрювана, стверджуючи, що вона цивільна дружина зниклого чоловіка, звернулась з підробленою довіреністю до Міністерства юстиції України з проханням виплати ці гроші їй. В результаті чого жінка заволоділа шляхом обману понад 438 тис. грн, які перерахували на її картку», – зазначили у прокуратурі.

Жінка заволоділа шляхом обману понад 438 тис. грн, які боло перераховано на її картку.
Жінка заволоділа шляхом обману понад 438 тис. грн, які боло перераховано на її картку.
фото: Київська міська прокуратура

Дії підозрюваної кваліфікували як шахрайство, вчинене у великих розмірах  (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Банківський рахунок жінки, куди їй перерахували гроші, арештували.

Нагадаємо, на Львівщині викрито злочинну групу, яка привласнила кошти з виплат українським військовослужбовцям. Зловмисники користувалися даними загиблого та безвісти зниклого військових. Як повідомляють правоохоронці, організатор злочинної групи був службовцем фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Фігурант користуючись своєю посадою та доступом до бухгалтерської системи, перерахував кошти на рахунки своїх спільників.



