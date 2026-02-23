На четверті роковини повномасштабної війни у Києві буде чимало міністрів та лідерів країн – МЗС

Київ 24 лютого прийматиме купу поважних гостей – кілька глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Міністерство закордонних справ України підтвердило наміри кількох іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує «Главком».

Дипломат назвав 24 лютого «визначальною датою», яка змінила історію Європи, та наголосив на важливості присутності союзників у цей день. За його словами, інтенсивність візитів іноземних посадовців до України зростає як результат дипломатичної роботи Києва.

«Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо», – сказав Тихий.

Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

Нагадаємо, до Києва прибув спікер Сейму Польщі. Влодзімєж Чажастий здійснив перший візит до столиці України. Маршалок польського Сейму Влодзімєж Чажастий оголосив про готовність Варшави надати всебічну підтримку Україні у проведенні майбутніх президентських або парламентських виборів. За словами Чажастого, ініціатива стосується не лише традиційного спостереження за процесом, а передусім глибокої правової та логістичної допомоги.