Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дружина поета Рибчинського пані Олександра потрапила до лікарні
фото: Дрогобицька міська рада

Дружина поета вчасно звернулася до лікарів

У Дрогобичі, що на Львівщині, лікарі врятували дружину народного артиста України, Героя України та поета Юрія Рибчинського. Олександра Рибчинська потрапила до лікарні з ішемічним інсультом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дрогобицької міської ради.

Як йдеться у повідомлення міськради, подружжя вчасно звернулося по медичну допомогу, тож лікарям вдалося допомогти та пролікувати дружину поета Олександру Рибчинську. «Пацієнтка звернулася по медичну допомогу з діагнозом ішемічний інсульт – захворювання, яке становить близько 80% усіх випадків інсульту та залишається однією з найпоширеніших серцево-судинних патологій в Україні. Ключовим фактором успішного лікування при ішемічному інсульті є своєчасність. Найвищу ефективність терапія демонструє у межах перших трьох годин від появи симптомів – так званого «терапевтичного вікна», – йдеться у повідомленні.

Лікування Олександри Рибчинської пройшло успішно. Пацієнтка висловила вдячність лікарям: «Після завершення лікування пані Олександра висловила подяку колективу закладу за професіоналізм, уважність та належний рівень медичної допомоги».

Медперсонал зробив пам'ятне фото з народним артистом України та його дружиною
Медперсонал зробив пам'ятне фото з народним артистом України та його дружиною
фото: Дрогобицька міська рада

Медперсонал також зробив пам'ятне фото з народним артистом України та його дружиною. Окреме фото подружжя зробило із завідувачкою інсультного блоку та відділення Тетяною Дружиніною. Саме під її керівництвом проходило лікування Олександри Рибчинської.

Юрій та Олександра Рибчинські разом вже понад 50 років. Пара одружилася 1 квітня 1969 року, у грудні того ж року у молодого подружжя народився первісток Євген Рибчинський. Син митця також став відомим поетом, композитором та продюсером.

Нагадаємо, «Главком» пригадував основні етапи життя і творчості одного із творців сучасної української естрадної пісні народного артиста і Герой України Юрій Рибчинський Сьогодні. 22 травня 2025 року Юрій Рибчинський святкував свій 80-річний ювілей.

