У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС

У Святошинському районі столиці сьогодні, 24 лютого 2026 року, сталася пожежа у одній х багатоповерхівок на вулиці Академіка Єфремова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Виклик про надзвичайну подію надійшов до рятувальників о 13:06. Як з'ясувалося, вогонь спалахнув на балконі квартири, розташованої на 10 поверсі.

Пожежа сталахнула на балконі багатоповерхівки фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальникам знадобилося менше години, щоб загасити пожежу фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежникам знадобилося менше години, щоб повністю приборкати стихію – о 13:51 загоряння було повністю ліквідоване. За офіційною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

До слова, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Гасіння ускладнювалось сильним захаращенням квартири, де сталась загорання.