Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС
Вогонь спалахнув на балконі квартири, розташованої на 10 поверсі
фото: ДСНС Києва

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці

У Святошинському районі столиці сьогодні, 24 лютого 2026 року, сталася пожежа у одній х багатоповерхівок на вулиці Академіка Єфремова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Виклик про надзвичайну подію надійшов до рятувальників о 13:06. Як з'ясувалося, вогонь спалахнув на балконі квартири, розташованої на 10 поверсі.  

Пожежа сталахнула на балконі багатоповерхівки
Пожежа сталахнула на балконі багатоповерхівки
фото: ДСНС Києва/Facebook
Рятувальникам знадобилося менше години, щоб загасити пожежу
Рятувальникам знадобилося менше години, щоб загасити пожежу
фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежникам знадобилося менше години, щоб повністю приборкати стихію – о 13:51 загоряння було повністю ліквідоване. За офіційною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

До слова, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Гасіння ускладнювалось сильним захаращенням квартири, де сталась загорання.

Теги: пожежа Київ ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
25 сiчня, 08:44
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
26 сiчня, 13:41
На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують ховати військових
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
10 лютого, 14:18
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
14 лютого, 03:55
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
22 лютого, 05:50
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
«Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
20 лютого, 17:06
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
21 лютого, 16:33
У Києві продовжують працювати пункти незламності
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
Вчора, 11:59

Новини

Смертельна сварка в Ірпені: чоловік отримав підозру у вбивстві рідної сестри
Смертельна сварка в Ірпені: чоловік отримав підозру у вбивстві рідної сестри
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС
У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС
Підземний перехід біля метро «Харківська» перетворився на басейн
Підземний перехід біля метро «Харківська» перетворився на басейн
У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
У Софійському соборі пролунала об’єднана молитва за Україну (фото)
У Софійському соборі пролунала об’єднана молитва за Україну (фото)

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua