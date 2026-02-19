Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира у Новій Дарниці за 7 тис. грн (фото)

Нова Дарниця розташована між Харківським шосе, залізницею і парком Партизанської Слави

На сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становить близько 17 тис. грн. Проте серед купи оголошень трапляються пропозиції, ціна яких у кілька разів нижча за ринкову. «Главком» відшукав варіант у мікрорайоні Нова Дарниця, який доводить: навіть за 7 тис. грн можна знайти охайне житло, готове до заселення.

Квартира загальною площею 25 кв. м розташована на восьмому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1970 року побудови на вулиці Вересневій, 5. Це компактне помешкання пропонують за ціною, що вдвічі менша за середню по місту.

Власники квартири подбали про косметичне оновлення житла. Стіни житлової кімнати пофарбовані у світлі кольори, що візуально розширює простір, а на підлозі зберігся класичний паркет, який виглядає свіжопофарбованим та доглянутим. З меблів у кімнаті є диван та повноцінний меблевий гарнітур.

Кмната добре освітлена і має охайний вигляд фото: «Лун»

Попри невелику площу кухні, яка становить 5 кв. м, вона повністю укомплектована необхідним. Тут встановлено окрему газову плиту з духовкою, необхідні кухонні меблі та сучасний холодильник. Також у кухні облаштована столова зона.

Кухня має практичне оздоблення: стіни від підлоги до стелі викладені світлою плиткою фото: «Лун»

Обідня зона, розрахована на двох осіб фото: «Лун»

Санвузол у помешканні суміщений, підлога та стіни оздоблені керамічною плиткою темного кольору. Саме тут розмістили і пральну машину-автомат.

Компактна пралка-автомат у ванній кімнаті фото: «Лун»

Підлога у передпокої оздоблена лінолеумом, там встановлено комод для взуття та домофон.

Вхідна зона квартири фото: «Лун»

Засклений балкон обшитий дерев’яною вагонкою, на вікнах встановлено горизонтальні жалюзі, що створює додаткову зону для відпочинку чи зберігання речей.

Балкон повністю оздоблений натуральним деревом фото: «Лун»

Дитячий майданчик біля будинку фото: «Лун»

Будинок оточений зеленою зоною, а поруч розташований Парк Партизанської слави. Інфраструктура району Нова Дарниця дозволяє швидко дістатися до супермаркетів, аптек чи зупинок транспорту. До найближчої станції метро доведеться добиратися дотатковим транспортом близько 15 хвилин, а для тих, хто хоче уникнути заторів, великою перевагою є близькість до зупинки міської електрички.

Оренда квартири коштує 7 тис. грн на місяць плюс комунальні послуги, які, за словами власника, є досить помірними. При заселенні орендарю доведеться сплатити комісію ріелтору у розмірі 50%.

Нова Дарниця – історична місцевість у Дарницькому районі Києва, що розташована між Харківським шосе, залізницею і парком Партизанської Слави. Фігурує з 1896 року як дачне селище, тоді ж було сформовано мережу вулиць між залізницею та сучасними вулицями Вересневою, Юрія Шевельова і Сімферопольською. Впродовж 1908-1909 років у селищі було збудовано церкву святителя Феодосія Чернігівського. З 1920-х років – робітниче селище. З 1923 року у межах Києва.

Раніше «Главком» писав, скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ та який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн.

До слова, у Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди. Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.