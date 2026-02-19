Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира у Новій Дарниці за 7 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира у Новій Дарниці за 7 тис. грн (фото)
У житловій кімнаті зроблено косметичний ремон
фото: «Лун»

Нова Дарниця розташована між Харківським шосе, залізницею і парком Партизанської Слави

На сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становить близько 17 тис. грн. Проте серед купи оголошень трапляються пропозиції, ціна яких у кілька разів нижча за ринкову. «Главком» відшукав варіант у мікрорайоні Нова Дарниця, який доводить: навіть за 7 тис. грн можна знайти охайне житло, готове до заселення.

Квартира загальною площею 25 кв. м розташована на восьмому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1970 року побудови на вулиці Вересневій, 5. Це компактне помешкання пропонують за ціною, що вдвічі менша за середню по місту. 

Власники квартири подбали про косметичне оновлення житла. Стіни житлової кімнати пофарбовані у світлі кольори, що візуально розширює простір, а на підлозі зберігся класичний паркет, який виглядає свіжопофарбованим та доглянутим. З меблів у кімнаті є диван та повноцінний меблевий гарнітур.

Кмната добре освітлена і має охайний вигляд
Кмната добре освітлена і має охайний вигляд
фото: «Лун»

Попри невелику площу кухні, яка становить 5 кв. м, вона повністю укомплектована необхідним. Тут встановлено окрему газову плиту з духовкою, необхідні кухонні меблі та сучасний холодильник. Також у кухні облаштована столова зона.

Кухня має практичне оздоблення: стіни від підлоги до стелі викладені світлою плиткою
Кухня має практичне оздоблення: стіни від підлоги до стелі викладені світлою плиткою
фото: «Лун»
Обідня зона, розрахована на двох осіб
Обідня зона, розрахована на двох осіб
фото: «Лун»

Санвузол у помешканні суміщений, підлога та стіни оздоблені керамічною плиткою темного кольору. Саме тут розмістили і пральну машину-автомат.

Компактна пралка-автомат у ванній кімнаті
Компактна пралка-автомат у ванній кімнаті
фото: «Лун»

Підлога у передпокої оздоблена лінолеумом, там встановлено комод для взуття та домофон.

Вхідна зона квартири
Вхідна зона квартири
фото: «Лун»

Засклений балкон обшитий дерев’яною вагонкою, на вікнах встановлено горизонтальні жалюзі, що створює додаткову зону для відпочинку чи зберігання речей.

Балкон повністю оздоблений натуральним деревом
Балкон повністю оздоблений натуральним деревом
фото: «Лун»
Дитячий майданчик біля будинку
Дитячий майданчик біля будинку
фото: «Лун»

Будинок оточений зеленою зоною, а поруч розташований Парк Партизанської слави. Інфраструктура району Нова Дарниця дозволяє швидко дістатися до супермаркетів, аптек чи зупинок транспорту. До найближчої станції метро доведеться добиратися дотатковим транспортом близько 15 хвилин, а для тих, хто хоче уникнути заторів, великою перевагою є близькість до зупинки міської електрички.

Оренда квартири коштує 7 тис. грн на місяць плюс комунальні послуги, які, за словами власника, є досить помірними. При заселенні орендарю доведеться сплатити комісію ріелтору у розмірі 50%. 

Нова Дарниця – історична місцевість у Дарницькому районі Києва, що розташована між Харківським шосе, залізницею і парком Партизанської Слави. Фігурує з 1896 року як дачне селище, тоді ж було сформовано мережу вулиць між залізницею та сучасними вулицями Вересневою, Юрія Шевельова і Сімферопольською. Впродовж 1908-1909 років у селищі було збудовано церкву святителя Феодосія Чернігівського. З 1920-х років – робітниче селище. З 1923 року у межах Києва. 

Раніше «Главком» писав, скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ та який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн.

До слова, у Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди. Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.

Читайте також:

Теги: оренда квартира Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Київщині
28 сiчня, 02:26
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Однією з причин закриття Лаври є турбота про здоров’я гостей заповідника та його співробітників в умовах аномального холоду
Києво-Печерська лавра тимчасово закрилася для відвідувачів: причина
4 лютого, 08:37
Трипільська ваза V тисячоліття до н.е. тепер зберігатиметься у Національному музеї історії України
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)
4 лютого, 14:30
Варшава знову допомогла Києву генераторами
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
3 лютого, 16:19
Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
5 лютого, 06:57
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
5 лютого, 09:09
35-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, підозрюється у серійному підпалі автівок
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
17 лютого, 08:40
1 березня 2022 року збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Києву, використавши крилаті ракети класу «повітря-земля» Х-101
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
17 лютого, 09:30

Новини

Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира у Новій Дарниці за 7 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира у Новій Дарниці за 7 тис. грн (фото)
Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua