Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)
Окупанти атакували ракетами та дронами Київ
Наслідки атаки уточнюються, про постраждалих не повідомлялось

У ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети. Станом на 05:10 атака БпЛА продовжується, пише «Главком».

Оновлено 05:10

Інформація про пошкодження магазину у Дніпровському районі не підтвердилась. Ткаченко зазначив, що наразі перевіряється інформація про займання на території приватної садиби у Голосіївському районі.

Також повідомляється, що у Печерському районі горить двоповерховий приватний будинок. Уточнюються дані щодо постраждалих.

Як повідомлялось, у ніч на 26 лютого російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами типу «шахед» та балістичними ракетами. Під обстріл потрапили Київський, Слобідський та Шевченківський райони. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки постраждала щонайменше одна людина.  У місті через російський обстріл постраждали торгівельні центри. Також загорілись декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

Варто зазначити, що в Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Теги: Київ обстріл

