Шмигаль повіз європейських партнерів на київську ТЕЦ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шмигаль повіз європейських партнерів на київську ТЕЦ (фото)
Партнери України відвідали ТЕЦ у Києві
фото: Денис Шмигаль/Telegram

ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тис. людей у Києві

Міністр енергетики Денис Шмигаль разом із міжнародними партнерами відвідав одну з ТЕЦ у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

«Сьогодні з нами президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Стубб, очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, міністри та інші високопоставлені гості. Продемонстрував наслідки російських ударів. На таких об’єктах війна перестає бути статистикою чи картинкою на екрані. Тут видно, що росія воює проти світла, проти тепла, проти нормальності і можливості жити», – наголосив Шмигаль.

фото: Денис Шмигаль/Telegram

За словами міністра, ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тис. людей у Києві. Він зауважив, що за чотири роки Росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, з яких дев`ять – за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію.

«На початку лютого сюди прилетіло п`ять балістичних ракет – і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень. Це одночасно місце злочину та доказ російського варварства, але і місце нашої стійкості, партнерства і солідарності. Після кожного удару – ремонт, часто під ризиком повторних атак. І я вдячний кожній країні, яка надає необхідне для відновлення обладнання», – підкреслив міністр.

Шмигаль додав: «Українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору».

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

