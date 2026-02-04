Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом

Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося

У Києві судитимуть лікарку-анестезіолога приватної клініки, чия недбалість призвела до загибелі 7-річного хлопчика під час стоматологічного лікування

Слідчі відправили на лаву підсудних лікарку-анестезіолога, через дії якої у приватній клініці померла дитина. про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Працівники Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта», – йдеться у повідомленні.

Лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі фото: поліція Києва/Facebook

Нагадаємо, у березні минулого року до поліції надійшло повідомлення про смерть семирічного хлопчика під час стоматологічного лікування в одній із приватних клінік Святошинського району столиці.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річна лікарка-анестезіолог під час підготовки до стоматологічного втручання ввела дитині медичний препарат, який мав прямі протипоказання з огляду на стан здоров’я дитини.

Одразу після введення препарату у хлопчика сталась раптова зупинка серця. Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати життя хлопчика не вдалося.

Слідством доведено, що лікарка була обізнана про наявні протипоказання, однак, попри це, застосувала зазначений медикамент. За результатами досудового розслідування слідчі повідомили лікарці про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

За неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього пацієнта, жінці загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.