Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки

Рятувальник збиває бурульки з адмінбудівлі на Прорізній. 19 лютого 2026 року

Спецтехніка ДСНС, призначена для порятунку людей на пожежах, була задіяна для «порятунку» від бурульок будівель столичних департаментів

Кореспондент «Главкома» зафіксував комунальну активність у центрі міста. За допомогою техніки рятувальників столична влада збиває бурульки, але лише зі своїх адміністративних будівель.

Спецтехніка ДСНС на вулиці Прорізній: рятувальники очищують дах Департаменту охорони здоров’я КМДА фото: glavcom.ua

Зокрема, сьогодні, 19 лютого, пожежна автодрабина ДСНС, яку зазвичай використовують для гасіння вогню та порятунку людей, була помічена на вулиці Прорізній, 19. Там розташований Департамент охорони здоров'я КМДА.

Техніка рятувальників біля будівлі Департаменту охорони здоров'я КМДА фото: glavcom.ua

Будівлю Департаменту охорони здоров'я КМДА та прилеглу пішохідну зону на час робіт огородили сигнальною стрічкою фото: glavcom.ua

Рятувальник, стоячи у люльці автодрабини, лідорубом збивав бурульки та знімав брили снігу з даху будівлі на Прорізній. Прилеглу до адміністративної будівлі пішохідну зону на час робіт огородили сигнальною стрічкою.

Рятувальник збиває бурулі з даху адміністративної будівлі фото: glavcom.ua

Зазначимо, що така активність біля владних кабінетів відбувається на тлі масових штрафів для інших балансоутримувачів. За даними Департаменту територіального контролю, лише за одну добу, 17 лютого, інспектори виписали 377 приписів та склали 67 адмінпротоколів за неякісне прибирання снігу та льоду.

Проте ситуація вже вийшла за межі штрафів. Через критичний стан доріг та тротуарів столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів). Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: 6 169 осіб звернулися до травмпунктів цієї зими, з них 1 221 особа потребувала термінової госпіталізації.