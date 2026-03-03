Головна Київ Новини
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба
Потерпілим виявився 36-річний військовослужбовець мобільно-вогневої групи, що збиває шахеди над Києвом.Ілюстративне фото
Інший обвинувачений помер через вживання наркотиків, не дочекавшись вироку

Дарницький районний суд столиці призначив 12 років позбавлення волі громадянину РФ за розбійний напад на військовослужбовця мобільної вогневої групи, який бере участь у збитті ворожих дронів над Києвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд визнав 39–річного громадянина РФ винним у нападі на військовослужбовця з метою заволодіння його майном (ч. 4 ст. 187 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, у суді було доведено, що у березні 2023 року на вул. Харківське шосе обвинувачений разом зі спільником побачили військового, якого вирішили пограбувати. Нападники побили його до втрати свідомості та відібрали телефон, годинник, гаманець.

«Коли потерпілий почав приходити до тями, обвинувачені повернулися та знову почали бити його ногами по голові. Потерпілим виявився 36-річний військовослужбовець мобільно-вогневої групи, що збиває шахеди над Києвом. Один з обвинувачених – громадянин Росії, за два місяці до вчинення нападу вийшов з в’язниці, де загалом провів понад 20 років. Інший обвинувачений помер, не дочекавшись вироку, через вживання наркотиків», – зазначили у пресслужбі.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва громадянина РФ засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Чоловік у стані сп'яніння за один вечір ледь не вбив перехожого та понівечив обличчя жінці. Поліцейські з’ясували, що на одній із вулиць до 28-річного киянина підійшов невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння та, нецензурно висловлюючись в його адресу, спровокував конфлікт. Під час подальшої сварки незнайомець вдарив ножем чоловіка в шию та втік. Потерпілого у критичному стані госпіталізували.

