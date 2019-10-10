«Президент навіть не намагався дослухатися до експертів». Южаніна розкритикувала Зеленського



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10 жовтня Зеленський провів пресмарафон

Зеленський навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля Офісу президента, зауважила Южаніна

Президент Володимир Зеленський не прислухався до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроектів про РРО та кешбек. Підписанням цих законів президент ліквідує спрощену систему оподаткування як таку.

Про це народний депутат від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна 10 жовтня написала у Facebook.

«Чесно кажучи, до останнього була переконана, що у знищенні ФОПів зацікавлені лише декілька народних депутатів, які замість мізків озброїлися гаслом «податки повинні сплачувати всі». Але із сьогоднішнього пресмарафону виходить, що і президент не зрозумів, що означатиме зобов’язати кожного підприємця (крім платників єдиного податку першої групи) застосовувати касові апарати, а ще й до того вести складський облік. Він навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля Офісу президента», - написала нардеп.

«А заїжджена фраза «коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи» свідчить тільки про одне: президент навіть не намагався дослухатися до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроектів про РРО і кешбеки і прагнули донести свою думку до влади», - зауважила Южаніна.

Нардеп підкреслила, що «підписанням цих законів Зеленський ліквідує спрощену систему оподаткування як таку».

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 1053-1, який передбачає запровадження електронного чеку,