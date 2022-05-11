Зникають продукти, ростуть ціни: як російські регіони занепадають через санкції

Росіяни економлять на усьому, згадуючи поради бабусь із убогого радянського минулого

Санкції, запроваджені проти Росії Заходом, різко знизили рівень споживчого достатку у російських регіонах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, видання «Новороссийский рабочий» пише, що російським морякам загрожує безробіття, оскільки компанії змушені продавати судна через борги перед західними кредиторами.

На цей момент покупці з Китаю та ОАЕ ведуть переговори про купівлю 40 суден, які належать «Совкомфлоту», лідера із морських перевезень. Це майже третина флоту компанії. За неофіційною інформацією, кожен із покупців уже купив по чотири судна. Один із спеціалістів морської галузі заявив на умовах анонімності, що частина моряків втратить роботу, особливо це стосується рядового складу та моряків-початківців.

Санкції боляче вдарили по російських породіллях. Онлайн-видання MK публікує коментарі молодих російських мам, які заявляють, що змушені обмежувати своїх дітей у всьому – не купувати комбінезони, замість готових йогуртів робити їх самим з дешевого кефіру. Підгузки також стали дефіцитом, замість них росіянки пропонують згадати досвід бабусь і використовувати замість підгузків марлю.

Російські регіони почали відчувати різке зростання цін практично на усі види товарів. Так, у Астрахані подорожчали цукерки, ціна на деякі види солодощів виросла удвічі.

У Ярославлі ЗМІ пишуть про іншу проблему – почало зникати з крамниць молоко місцевого виробництва. Причина негараздів у закінченні запасів упаковки. Виробник пообіцяв відновити постачання продукції до крамниць, уже в новій, дешевшій та гіршій упаковці.

Жителі Ростовської області після запровадження санкцій почали купувати більше дешевих китайських авто з пробігом, оскільки автомобілі європейських та американських компаній зникають з ринку.

А у Набережних Челнах (Республіка Татарстан) очікують заміну ліцензійних комп’ютерних ігор на піратські копій, як було 20-30 років тому. Також у місті зросла ціна на комп’ютерні комплектуючі, деякі товари подорожчали утричі.

Нагадаємо, що ще у квітні російські ЗМІ писали про те, як спорожніли торговельні центри у столицях регіонів. Фотографії порожніх коридорів та магазинів навіть назвати «апокаліптичними».

У кінці квітня катастрофу в російській економіці визнав навіть давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати Олексій Кудрін.